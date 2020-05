Asl sud est, il Direttore D'Urso risponde a Nursing Up: "Stabilità per 500 nuovi operatori della sanità"

"Non confermeremo il 30% ma il 70% degli interinali. Vorrei poi ricordare a Nursind che stiamo attuando un programma di assunzioni a tempo indeterminato che porterà nella Asl Toscana sud est 320 nuovi infermieri e 160 nuovi operatori socio sanitari. E' un programma che abbiamo accelerato al massimo: stiamo procedendo alle ultime 50 assunzioni. A queste vanno aggiunte quelle che abbiamo fatto in relazione al normale turn over e cioè alla sostituzione di personale andato in pensione. Quindi 212 infermieri e 70 oss. Se sommiamo queste cifre, arriviamo ad un totale di 762: 532 infermieri e 230 oss. In aggiunta, la Direzione Aziendale intende investire sulla figura dell'infermiere di famiglia e di comunità previsto anche da ultimo nel Decreto Rilancio e ciò comporterà l'ulteriore incremento delle dotazioni organiche".