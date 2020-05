Durante la notte una macchina è finita nel canale Burlamacca, in via Montramito interna a Viareggio. Il conducente della Opel Corsa finita fuori strada è un giovane residente Viareggio, che è riuscito ad uscire e a mettersi in salvo.

I vigili del fuoco hanno recuperato la macchina questa mattina. Sul posto sono intervenuti anche la polizia municipale e i carabinieri, per i rilievi del caso.