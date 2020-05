Fase 2, autoscuole toscane in protesta davanti alla Motorizzazione di Lucca

Nuovo sit-in di protesta delle autoscuole toscane iscritte alla Confarca previsto per domani, 1 giugno, alle ore 9.30, davanti agli uffici della Motorizzazione di Lucca, in via Luporini n° 1235.

I titolari delle attività chiederanno al Ministero Infrastrutture e Trasporti di adoperarsi per la mancata calendarizzazione delle date per gli esami, sia teorici che pratici, e di scongiurare che i troppi adempimenti previsti dalle linee, dalla sanificazione alle altre misure di distanziamento, facciano diminuire il numero dei candidati alla patente ad ogni sessione.

Fonte: Confarca - Ufficio stampa