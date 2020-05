Scomparso Claudio Guerrieri, messaggi di cordoglio da Lucca

Comune di Lucca, sindaco Alessandro Tambellini e assessore allo sviluppo economico Valentina Mercanti: "Esprimiamo sincera vicinanza alla famiglia"

Siamo addolorati per la morte di Claudio Guerrieri ed esprimiamo, anche a nome della Giunta, sincera vicinanza alla sua famiglia. È stato uno dei protagonisti più conosciuti e benvoluti dell’ingegno, della laboriosità, del garbo e della pacatezza lucchesi.

Guerrieri ha saputo interpretare i ruoli pubblici che è stato chiamato a ricoprire con non comune sapere, con una straordinaria propensione al dialogo tra istituzioni e di visione delle prospettive della città. In continuità con ciò che la sua famiglia aveva avviato, la sua capacità imprenditoriale ha saputo dar vita ad un marchio, nel settore in cui operava, conosciuto anche oltre i limiti del nostro territorio, perché simbolo di eleganza e raffinatezza. Guerrieri è stato un galantuomo che ha messo in pratica una rappresentanza fatta di profonda conoscenza del tessuto economico – sociale, di scambio di idee e di doti di interlocuzione.

Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca: "Modello di integrità personale e istituzionale"

“Un autentico modello di integrità personale e istituzionale”. È così che il presidente della Fondazione Crl, Marcello Bertocchini, ricorda Claudio Guerrieri, a lungo membro dell’assemblea dell’ente di San Micheletto, di cui ha ricoperto anche la carica di vicepresidente. Negli ultimi tempi, fra l’altro, Guerrieri si era particolarmente impegnato anche in seno al consiglio della Fondazione Lucchese per l’Alta Formazione e la Ricerca.

Bertocchini, anche a nome della vicepresidente Lucia Corrieri Puliti, del consiglio di amministrazione, dell’Organo di Indirizzo, del collegio dei revisori e della direttrice, esprime alla moglie Anna Paola e ai figli Marta Chiara e Lorenzo la vicinanza e il cordoglio di tutta la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per la scomparsa del caro congiunto.