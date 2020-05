Consiglio Comunale a Montaione, bisogni primari dei cittadini all'ordine del giorno

Il giorno Venerdì 05-06-2020 alle ore 21:30, in sessione Straordinaria in Prima convocazione presso il teatro del popolo "Scipione Ammirato" è stato convocato il Consiglio Comunale, per la trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1 Prop.Num. 8 del 07-03-20 Assessorato Ufficio - Ufficio Segreteria. Comunicazioni del sindaco

2 Prop.Num. 11 del 06-04-20 Assessorato Ufficio - Ufficio Ragioneria. Ratifica atto G.C. 01-04-20 N. 32. Ad oggetto: " Misure operative di protezione civile per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per garantire il soddisfacimento dei bisogno primari dei cittadini. Misure urgenti di solidarietà alimentare. Variazione al bilancio di previsione".

3 Prop.Num. 12 del 10-04-20 Assessorato Ufficio - Ufficio Ragioneria.

ART. 10, Comma 5 del Regolamento di Contabilità. Comunicazione al Consiglio Comunale della deliberazione della Giunta Comunale del prelevamento dal fondo di riserva.

4 Prop.Num. 13 del 25-05-20 Assessorato Bilancio e Finanze - Ufficio Comune serv. finanziari.

Bilancio di previsione 2020-2022, Variazione al bilancio di previsione

5 Prop.Num. 19 del 29-05-20 Assessorato Bilancio e Finanze - Ufficio Comune serv. finanziari

Art. 232 D.LGS. 118/2011 - Art. 57 D.L. 26 ottobre 2019 N. 124 - Facoltà di adozione della modalità semplificata di elaborazione della situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 da parte degli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

6 Prop.Num. 18 del 29-05-20 Assessorato Bilancio e Finanze - Ufficio Comune serv. finanziari.

Acconto IMU 2020 - determinazioni.

7 Prop.Num. 14 del 27-05-20 Assessorato Ufficio - Ufficio Comune serv. Gestione del territorio. Modifica di tracciato della strada vicinale dei Rogli in prossimità del complesso edilizio Vignacce. Declassificazione e autorizzazione alla stipula di un atto di permuta con la società Tenuta di Castelfalfi S.p.a.

8 Prop.Num. 9 del 07-03-20 Assessorato Ufficio - Ufficio Comune serv. Gestione del territorio. Proposta inerente la attivazione di una iniziativa di Partenariato Pubblico Privato (finanza di progetto) finalizzata alla realizzazione di un ampliamento e ristrutturazione del complesso Villa Serena, correlato alla gestione della struttura assistenziale per un periodo di 33 anni. Disponibilità del Comune di Montaione in ordine alla concessione del diritto di superficie relativamente ad alcune porzioni del complesso edilizio.

9 Prop.Num. 10 del 09-03-20 Assessorato Ufficio - Ufficio Segreteria. Gruppo Consiliare 'Montaione nel Cuore'. Mozione ad oggetto "Gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, iniziative a favore di imprese e lavoratori".

10 Prop.Num. 15 del 02-05-20 Assessorato Ufficio - Ufficio Segreteria. Gruppo Consiliare 'Montaione nel Cuore'. Mozione ad oggetto "Misure straordinarie in materia di servizi scolastici sospesi".

11 Prop.Num. 16 del 02-05-20 Assessorato Ufficio - Ufficio Segreteria. Gruppo Consiliare 'Montaione nel Cuore'. Mozione ad oggetto "Misure straordinarie in materia di Tari"

12 Prop.Num. 17 del 02-05-20 Assessorato Ufficio - Ufficio Segreteria. Gruppo Consiliare 'Montaione nel Cuore'. Mozione ad oggetto "Misure straordinarie in materia di Canone di occupazione di suolo pubblico"

Fonte: Comune di Montaione - Ufficio stampa