Consiglio Comunale straordinario a Certaldo, aiuti economici e turismo all'ordine del giorno

Si terrà venerdì 5 Giugno 2020 alle ore 18,45 in prima convocazione ed alle ore 19,00 in seconda, in modalità video-conferenza, il Consiglio Comunale straordinario, richiesto dai consiglieri Damiano Baldini, Eliseo Palazzo, Stefano Giannoni, Emmanuele Nencini, tutti facenti parte del gruppo consiliare Lega – Salvini Certaldo, che tratterà il seguente ordine del giorno.

La seduta potrà essere seguita in diretta streaming su https://www.youtube.com/user/ComunediCertaldo

PETIZIONI – MOZIONI

1) CONSIGLIO COMUNALE – Prima nuovi parcheggi poi pedonalizziamo Piazza Boccaccio – Esame petizione presentata dalla lista Lega – Salvini Certaldo.

2) CONSIGLIO COMUNALE – Recovery strategy turismo ecosostenibile – Esame mozione presentata dalla lista Lega – Salvini Certaldo.

3) CONSIGLIO COMUNALE – Realizzazione di un cinema-teatro all’aperto per valorizzare la cultura di Certaldo – Esame mozione presentata dal consigliere Palazzo della lista Lega – Salvini Certaldo.

4) CONSIGLIO COMUNALE – Sospensione affitti commerciali dei locali di proprietà comunale e della Tosap – Esame mozione presentata dalla lista Lega – Salvini Certaldo.

5) CONSIGLIO COMUNALE – Adozione di una serie di misure per promuovere l’informazione e la partecipazione dei cittadini in merito alle attività del Comune – Esame mozione presentata dalla lista Lega – Salvini Certaldo.

6) CONSIGLIO COMUNALE – Sospensione pagamenti mutui del Comune a causa dell’emergenza Covid 19 – Esame mozione presentata dalla lista Lega – Salvini Certaldo.

7) CONSIGLIO COMUNALE – Azioni volte al sostegno dello sport e delle famiglie che ne usufruiscono – Esame mozione presentata dalla lista Lega – Salvini Certaldo.

INTERROGAZIONI

8) CONSIGLIO COMUNALE – Informazioni urgenti sul Consiglio dei giovani di Certaldo – Esame interrogazione presentata dal capogruppo Baldini della lista Lega – Salvini Certaldo.

9) CONSIGLIO COMUNALE – Informazioni in merito all’Ordinanza sindacale n. 16 del 18 Marzo 2020 - Esame interrogazione presentata dal consigliere Palazzo della lista Lega – Salvini Certaldo.

10) CONSIGLIO COMUNALE – Utilizzo “buoni spesa” per cittadini indigenti emergenza sars-cov2 e loro futura applicazione - Esame interrogazione presentata dal consigliere Palazzo della lista Lega – Salvini Certaldo.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa