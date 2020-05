Coronavirus, a Fucecchio nessun nuovo contagio e 5 guarigioni nell'ultima settimana

Nell’ultima settimana a Fucecchio non si è registrato nessun nuovo caso di infezione da Covid-19. A questo dato, estremamente positivo, se ne aggiunge un altro che fa ben sperare, quello delle guarigioni. Questa settimana ce ne sono state altre 5 e portano il totale delle persone che hanno superato il contagio a 25. Di conseguenza scendono da 11 a 6 le persone ancora positive. Di queste, 4 sono in isolamento domiciliare con sintomi scarsi o assenti, mentre 2 sono ricoverate in ospedale.

Il trend non solo si conferma in discesa ma nell’ultima settimana ha subito anche una decisa accelerazione. In 40 giorni a Fucecchio le persone positive al coronavirus sono passate da 21 (il picco massimo raggiunto il 19 aprile) a 6.

In quarantena, per contatti con soggetti poi risultati positivi, rimangono 10 cittadini (3 in meno rispetto alla settimana scorsa).

“La situazione è decisamente migliorata – commenta il sindaco Alessio Spinelli – a Fucecchio e in tutti i 15 comuni dell’Empolese Valdelsa e del Valdarno. Come presidente della Società della Salute, monitoro i casi in tutto il territorio e devo dire che nella nostra zona la situazione sta andando complessivamente molto bene. Nell’ultima settimana abbiamo avuto soltanto due casi di positività al tampone su una popolazione che supera i 240 mila abitanti. Abbiamo il tasso di contagio più basso di tutta la Toscana se paragonato a quello delle 10 province. E questo dato si inserisce in una regione, la nostra, che ultimamente ha visto un deciso calo dei contagi. Risultati che sono il frutto di una politica sanitaria, sia a livello di Regione che di Asl, fatta di controlli, tamponi e tracciamento dei contatti e soprattutto fatta di una politica territoriale che valorizza la professionalità di medici di famiglia e pediatri”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa