Il primo Drive in d'Italia sbarca a Montecatini: comicità toscana in scena

Una scenografia da restare senza fiato, la comicità toscana sul palco e il fascino del Drive In. Questo è in sintesi il primo appuntamento italiano del tour #ABBRACCIAMOCICONGLIOCCHI, il progetto di Paolo Grossi, imprenditore e musicista conosciuto come Paolo Sax, che ha coinvolto alcuni del maggiori artisti comici toscani, a partire da Gaetano Gennai, direttore artistico dell’evento di cui partner è l'emittente radiofonica Radio Bruno.

Il primo appuntamento è stato fissato per martedì 2 giugno a Montecatini Terme alle ore 21 in occasione della Festa della Repubblica, di fronte al maestoso monumento liberty delle Terme Tettuccio. Lo spettacolo, tutto da ridere, sarà un mix tra cinema e live show, unico nel suo genere, ed è il format che Paolo Sax, Gaetano Gennai e tutto lo staff hanno in programma di portare nelle piazze di tutta la Toscana e anche in giro per l’Italia.

Si ride e ci si emoziona con alcuni momenti di cinema ripercorrendo i pezzi migliori del film “Non ci resta che ridere” di Alessandro Paci, commentato e raccontato dal regista e dai principali protagonisti e con altre incursioni, sketch comici, interventi musicali, che saranno il cuore di uno show davvero innovativo e unico. Sul palco ci saranno infatti anche Gaetano Gennai, Kagliostro, Graziano Salvadori, Max Galligani, Paolo Sax e altri personaggi a sorpresa.

È la comicità toscana che torna in piazza per permettere alle persone di potersi godere uno spettacolo serale in piazza, rispettando le normative imposte da questo periodo di distanziamento sociale. Al resto ci penseranno il fascino retrò del Drive In allestito dal team di Music Staff Italia, e la meraviglia liberty delle Terme Tettuccio di Montecatini Terme. Sembra un sogno, o una scena di Grease, ma è la realtà che per la prima volta si potrà vedere realizzata in Toscana, anche grazie alla volontà del sindaco di Montecatini Terme Luca Baroncini e di tutta l’amministrazione comunale, che hanno voluto che la cittadina termale facesse da capofila al ritorno degli spettacoli in piazza.

L’ingresso al Drive In è gratuito con posti limitati su prenotazione obbligatoria sulla piattaforma www.sitomitocoupon.com. Scaricare il biglietto è molto semplice: basta cercare l’evento “Drive In Live Show” e scaricare il coupon che permette di prenotare il posto auto. L’apertura del Drive In è prevista per le ore 19 della sera del 2 giugno, si può arrivare con l’auto, prendere posto e attendere l’inizio dello show in programma per le ore 21.

Fonte: Drive In Live Show - Ufficio stampa