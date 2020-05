Il Comitato Gori Cigoli ricorda Giuseppe Gori nel 75esimo anniversario dalla scomparsa

Il 4 giugno 2020 ricorre la morte di Giuseppe Gori, i cittadini di Cigoli e delle frazioni del comune di San Miniato, questo anno non potranno incontrarsi come tutti gli altri anni per ricordarlo attraverso varie attività culturali.

Il comitato Gori, però, con questo annuncio vuole ricordare questa persona, poiché, insieme ad altri, ha tentato con tutto se stesso, di far valere i diritti umani in nome della giustizia sociale in un periodo storico in cui venivano soppresse ogni forma di libertà. Nella sua breve esistenza, Gori si è dedicato con grande dedizione all’attività politica con l’idea di ottenere la pari dignità sociale senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione e di opinioni politiche. Lo vogliamo ricordare non perché è stato un mito ma un dirigente competente in un periodo storico arduo mettendo a disposizione le sue energie ed abilità per costruire insieme ad altri, una società democratica responsabile, gentile ed accogliente priva di ingiustizie sociali.

Nel 75° anniversario dalla morte, il comitato Gori, i cittadini del comune di San miniato, insieme all’amministrazione comunale lo vogliono ricordare così, affinché, le sue azioni e le sue idee, siano patrimonio comune di tutti ed, in particolar modo, del territorio in cui ha vissuto.

Fonte: Il Comitato Gori Cigoli