In manette a Pisa, beccato mentre cede una dose di hashish

Beccato mentre cede della droga, un 50enne è finito in manette ieri a Pisa. I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Pisa hanno prima sorpreso l'uomo mentre cedeva quasi 1 grammo e mezzo di hashish ad un soggetto del posto. In seguito alla perquisizione personale, i militari hanno trovato un'altra dose di hashish di poco più di 2 grammi e mezzo, un coltellino multiuso e 45 euro in contanti.

Il 50enne è stato arrestato per spaccio di stupefacenti e questa mattina si svolgerà il rito direttissimo.