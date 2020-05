Le Vie dei Medici, il progetto Editoriale a cura di Patrizia Vezzosi

L'anno scorso si è svolto il cinquecentenario dalla nascita di Cosimo I de' Medici. Per l'occasione, durante tutto il 2019 si sono tenute numerose manifestazioni culturali tra le quali 'Le Vie dei Medici'. Il progetto LVDM, finalizzato alla scoperta e alla valorizzazione di Itinerari Medicei, fu avviato nel 2004 attraverso scambi culturali fra scuole. Poi, nel 2017, LVDM è stato segnalato Best Practice UNESCO, dalla Commissione Nazionale per la Rete Scuole Associate UNESCO.

'Le Vie dei Medici', Ed. Toscana Promozione Turistica 2017, in italiano e inglese, cartaceo e on line (E-book scaricabile da tutte le scuole e tutti gli interessati):

https://www.visittuscany.com/export/shared/visittuscany/documenti/le-vie-dei-medici-in-toscana.pdf

https://www.visittuscany.com/export/shared/visittuscany/documenti/the-ways-of-the-medici-in-tuscany.pdf

Il Progetto, che ha riscosso molti riconoscimenti, ha inoltre coinvolto sempre più Istituzioni e Associazioni, in particolare è stato condiviso da ITALIA NOSTRA nonchè da ANCI, UNPLI, FEISCT e da Toscana Promozione Turistica (Progetto Editoriale).

I risultati raggiunti negli anni sono stati documentati in diverse pubblicazioni di carattere didattico-divulgativo. Patrizia Vezzosi, ideatrice e responsabile del progetto, ha raccolto tutti questi temi e ricerche producendo, in riferimento alle attività del 2019, “In viaggio attraverso le Vie dei medici Scopri la Toscana Medicea”.

Eugenio Giani, Presidente del Consiglio Regionale, ha definito il Progetto: “… una delle iniziative piu’ interessanti ed originali che la Toscana ha visto crescere sul proprio territorio…” .

Il prossimo obiettivo del progetto LVDM è lo sviluppo a scala nazionale-internazionale. “...il Progetto LE VIE DEI MEDICI è una straordinaria iniziativa che ha messo in rete e valorizzato interlocutori culturali, della scuola, dell’Università, delle rappresentanze territoriali nazionali ed europee del turismo culturale. Si tratta proprio dell’approccio INTEGRATO E PARTECIPATO che abbiamo in questi anni sostenuto in Europa e che è stato al centro dell’ Anno Europeo del Patrimonio Culturale e della governance degli Itinerari culturali europei, oggi rilanciata nella Agenda Europea per la Cultura e nel Piano di Lavoro della Commissione sul Patrimonio Culturale Europeo. In questo quadro LE VIE DEI MEDICI si aprono a molte opportunità di ulteriori sviluppi…” On. Europarlamentare S.Costa ai partecipanti al Convegno LVDM “Risultati e Sviluppi del network mediceo” 6 luglio 2019, Villa Medicea di Cerreto Guidi FI.