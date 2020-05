Museo Archeologico di Chianciano Terme, ingresso gratis per medici e infermieri

A testimonianza della nostra gratitudine per il lavoro svolto per la comunità, in condizioni di grande difficoltà e pericolo, in questo periodo di emergenza Covid19 (ma anche per quello svolto nella quotidianità), i gestori promuovono l'ingresso gratuito al nostro museo per tutti i medici, infermieri e personale sanitario in servizio presso le strutture sanitarie pubbliche della Repubblica.

Pur coscienti del poco significato economico, la nostra iniziativa ha il fine di non far dimenticare, ora che le cose sembrano andare meglio, la riconoscenza che ognuno dovrebbe manifestare per chi, come ad esempio il personale sanitario pubblico, si impegna ogni giorno per la salute pubblica (ed in genere per il bene comune), indipendentemente dal censo, genere o colore, dei pazienti...... Vi aspettiamo.

Aperto dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Lunedì chiuso. 057830471.

Fonte: Museo Archeologico Chianciano Terme