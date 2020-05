Una mascherina contro la violenza, l'iniziativa di Nisini e Vizzotto (Lega)

“La mascherina può davvero salvare la vita, anche alle donne vittime di violenza!” Questo il messaggio lanciato dalla Senatrice e Assessore alle Pari Opportunità Tiziana Nisini e da Elena Vizzotto, Responsabile politiche femminili della Lega Toscana per Salvini Premier.

“I dati sulle violenze domestiche, purtroppo, in questo periodo sono impietosi; le violenze denunciate sono in continuo aumento” affermano le due esponenti leghiste. “Attraverso i nostri Consiglieri regionali avevamo proposto, come avvenuto in altre regioni, che la Regione Toscana si attivasse per stringere un accordo con le farmacie e far trovare alle donne un modulo da compilare con la richiesta d’aiuto. Purtroppo la nostra proposta è stata bocciata ed allora abbiamo pensato che la mascherina che tutti dobbiamo indossare quando siamo all’aperto o nei locali pubblici può essere un mezzo per lanciare un messaggio forte a tutte le donne: dite no alla violenza! Chiamate il 1522 e non abbiate paura! Grazie alla legge sul Codice Rosso, vi assicuriamo che troverete tutela!”

“Stiamo anche pensando ad una iniziativa sociale più ampia”- concludono Nisini e Vizzotto-“ quella di mettere in vendita questa mascherina e detratte le spese vive, donare il ricavato alle case-rifugio del nostro territorio. Un piccolo grande gesto concreto per aiutare le donne ad uscire da questo tunnel di violenza”.

Fonte: Ufficio stampa