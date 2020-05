Vandali rompono tubi del gas a Gambassi Terme, Campinoti: "Perché comportarsi da idioti?"

Nella giornata di ieri si è verificato, a Gambassi Terme, un atto vandalico ai danni di alcuni tubi del gas. I tubi, posizionati lungo le mura, sono stati distaccati e piegati. A segnalarlo è il sindaco di Gambassi, Paolo Campinoti, tramite il suo profilo facebook.

"PERCHÉ??

Per quelli che "è finita la quarantena e quindi il degenero", per quelli che "se mi dici di mettere la mascherina ti mando affanculo e così dimostro che esisto" e infine per quelli che "non ci controllano quindi è giusto poter dimostrare di essere degli imbecilli", vorrei semplicemente ricordare che divertirsi a rompere TUBI DEL GAS non solo è da idioti ma mette a serio rischio tutti! Magari anche quelli che sono semplicemente a letto e non sanno neanche di rischiare di saltare in aria per colpa di qualche cretino.

Poi chiudiamo le piazze con una ordinanza e siamo noi i cattivi. Ovviamente.

E dire che l'atteggiamento dei nostri gestori di locali è stato collaborativo e corretto! Perché mettere a rischio il lavoro di coloro che di mestiere vi fanno stare insieme e divertirvi??? Lo fanno con impegno e voglia di non mollare! Perché comportarsi da idioti?"