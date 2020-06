Apre il cantiere della nuova fogna a Settimello

Il nuovo collettore fognario sostituirà l’attuale fognatura, insufficiente in caso di forti piogge a raccogliere le acque urbane e le acque meteoriche provenienti dall’autostrada. Con il nuovo sistema di regimazione delle acque meteoriche viene data una soluzione adeguata anche ai problemi di allagamento, che si verificano in alcune aree della frazione, in particolare in via Dante Alighieri, via Baldanzese e via San Morese.

Questa settimana iniziano i lavori propedeutici, con le verifiche per la bonifica bellica, relativa al controllo della presenza di mine o altri esplosivi. I lavori di realizzazione del collettore inizieranno poi dal fosso interrato che si trova davanti al parco del Neto, nel territorio di Sesto Fiorentino e proseguiranno in direzione nord, verso via Dante Alighieri e via Cecco Angiolieri.

Il progetto prevede, oltre all’adeguamento del collettore fognario, anche interventi di ripristino idraulico e ambientale e, una volta ultimati tali lavori, il rifacimento di via Dante Alighieri e dei relativi marciapiedi e della pista ciclabile, che sarà resa più sicura in particolare per quanto riguarda gli accessi alle fabbriche.

Fonte: Comune di Calenzano - Ufficio Stampa