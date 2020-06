Con la riapertura dei giardini Repubblica e Piave tornano accessibili tutte le aree verdi

Tornano accessibili tutte le aree verdi nel territorio di Scandicci da lunedì 1 giugno 2020, data di riapertura ai cittadini dei due ultimi giardini in piazza Piave e in piazza Repubblica (in quest’ultimo spazio saranno lasciati aperti i cancelli di accesso per favorire il deflusso delle persone). Così come in tutti gli spazi pubblici cittadini, anche nei parchi e nei giardini sono in vigore il divieto di assembramento, l’obbligo di indossare la mascherina in presenza di altre persone, ed è inoltre fortemente raccomandato disinfettare frequentemente le mani con gel idroalcolico soprattutto ai bambini che utilizzano i giochi. L’accessibilità ai giochi per bambini è possibile grazie al piano di sanificazioni quotidiane delle attrezzature predisposto dall’ufficio Ambiente e Verde pubblico del Comune di Scandicci, assieme ad Alia e alle associazioni di Protezione civile cittadine. Dalla prima settimana di giugno torna l’orario estivo al Parco e del Bosco di Poggio Valicaia sulle colline (via della Poggiona), con l’apertura tutti i giorni dal martedì alla domenica in orario 9-20; oltre al divieto di assembramenti, a Poggio Valicaia restano in vigore fino a nuove disposizioni la chiusura dell’area picnic e dei bracieri, il divieto di giochi, l’obbligo di avere con sé la mascherina (da indossare in presenza di più persone), non avere febbre, sintomi da infezione respiratoria e di portarsi dietro una bustina per raccogliere eventuali rifiuti (da gettare all’uscita nei contenitori per i rifiuti collocati nel parcheggio). Durante la Fase 2 a Poggio Valicaia sono anche chiusi i bagni presenti, ad eccezione dei servizi a piano terra della Domus riservati alle persone disabili; la sorveglianza del Parco e del bosco di Poggio Valicaia è garantita dai gestori, che hanno anche la possibilità di chiusura dell’area nei casi in cui si verifichino condizioni di assembramento non gestibili ai fini del mantenimento della distanza di sicurezza tra persone.

Fonte: Comune di Scandicci - Uffiico Stampa