Confcommercio Grosseto in lutto: è morto il presidente onorario Giovanni Casini

Cordoglio in casa Confcommercio Grosseto per la scomparsa del presidente onorario dell'associazione Giovanni Casini.

“E' un giorno molto triste – commentano Carla Palmieri e Gabriella Orlando, presidente e direttore Ascom Confcommercio Grosseto – . Giovanni Casini ha fatto la storia, in 35 anni di presidenza, della nostra associazione territoriale. Per tutti noi è stato una vera e propria guida. Sotto la sua presidenza, con la sua passione per le politiche sindacali e la sua competenza in campo imprenditoriale, l'Ascom Confcommercio di Grosseto è cresciuta moltissimo nei numeri e nelle intenzioni, accompagnando lo sviluppo delle aziende della provincia e divenendone un punto di riferimento. Piangiamo la scomparsa di un grande presidente, e soprattutto di una persona cortese, educata, attenta. Sempre elegante, anche nel comportamento, un uomo 'di altri tempi', di quelli di cui sempre di più si sente il bisogno. La scomparsa di Casini è una grave perdita non solo per i commercianti e per l'Ascom, ma per tutta la città di Grosseto”.

Ai figli di Giovanni Casini, Carolina, Carlo e Giovanni Maria, vanno le più sentite condoglianze del Consiglio direttivo e dell'intero staff della Confcommercio Grosseto.

Fonte: Confcommercio Grosseto