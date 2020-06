Danno fuoco a una bandiera arcobaleno, condanna del gesto

Un gruppo di ragazzi, ieri sera, nella frazione di Campo, ha bruciato una bandiera arcobaleno appesa alla finestra di una abitazione. Lo afferma il sindaco di San Giuliano Terme Sergio Di Maio in un post su Facebook. Ecco quanto riporta:

"La condanna ferma e assoluta non è solo per il gesto in sé, che ha messo a rischio l'incolumità delle persone che ci abitano. Ciò che fa rabbrividire è la mancanza di rispetto e consapevolezza: quella bandiera ha un preciso significato, parla di libertà, inclusione, rispetto, non violenza. Il lavoro da fare all'interno delle famiglie è grande, a quanto sembra. Il nostro compito è promuovere una socialità basata su valori completamente differenti da quelli che considerano l'atto di bruciare una bandiera arcobaleno un "divertimento", magari da bollare come semplice "ragazzata". Niente di più sbagliato.

Il Comune di San Giuliano Terme ha lavorato e continuerà a lavorare affinché questi singoli gesti non vengano solo condannati, ma affinché nelle scuole, nella comunità e nelle famiglie si promuova un impegno concreto nell'àmbito della lotta alle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e l’identità di genere. Perché inclusione ed educazione alle differenze prevengono la violenza. La mia solidarietà alla famiglia".

"Invito la cittadinanza a esporre da finestre e balconi la bandiera arcobaleno - aggiunge l'assessora alle pari opportunità e all'integrazione, Lara Ceccarelli -. Dobbiamo agire come comunità di fronte a un gesto gravissimo che non deve passare inosservato. Invito eventuali testimoni a raccontare tutto all'amministrazione comunale o alle forze dell'ordine. Inoltre, nella zona sono presenti delle telecamere, i cui filmati verranno presto visionati".