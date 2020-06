Di negozio in negozio, una serata per le strade di San Miniato Basso

Tornare a passeggiare lungo la Tosco Romagnola chiusa al traffico, ammirare le vetrine dei negozi, godersi un aperitivo all’aperto e cenare tra ristoranti e pizzerie di San Miniato Basso. Giovedì 4 giugno inaugura Di negozio in negozio, l’iniziativa dell’associazione Commercianti Ccn San Miniato Basso per vivere il commercio locale in sicurezza.

San Miniato Basso e i suoi negozianti hanno deciso di rialzare la testa e vi invitano a partecipare. Di negozio in negozio sarà una serata di esclusive promozioni nei negozi aderenti all’iniziativa.

A partire dalle 19.30 fino alla mezzanotte sarà possibile passeggiare lungo via Tosco Romagnola Est, dall’incrocio con via dei Beccai fino a quello con viale Marconi e via Aldo Moro. 600 metri di strada liberi dal traffico dove i negozi potranno esporre la loro merce all’esterno dei negozi. Per chi vorrà sarà possibile cenare in strada in uno dei ristoranti e delle pizzerie presenti, prenotando per tempo.

Lungo il percorso (e nelle vie del paese) saranno osservate tutte le misure di distanziamento sociale, obbligatorie per vivere in sicurezza la ripresa della vita notturna.

Soddisfatto il presidente del Ccn Pierfranco Speranza: “Dobbiamo ripartire a piccoli passi e concentrarsi su quello che questa emergenza ci ha insegnato. Abbiamo elaborato numerose iniziative durante questi giorni difficili, ma adesso è tempo di ripartire. Abbiamo riscoperto la qualità, l’originalità, la cortesia. Tutti pregi che caratterizzano i negozi di vicinato e rendono la frazione viva e unica rispetto alle altre. Vi invito a scoprire San Miniato Basso e il tessuto produttivo locale in questa prima iniziativa in notturna”.

L’evento è patrocinato dal Comune di San Miniato e supportato da Confesercenti e Confcommercio. Per info chiamare il numero 346/5729766

Fonte: Ccn San Miniato Basso