Fi-Pi-Li, incidente e code per lavori segnalate tra Santa Croce ed Empoli

Pomeriggio difficile per chi si muove lungo le arterie tra l'Empolese e il comprensorio del cuoio. C'è stato un incidente alle 18 circa tra le uscite di San Miniato ed Empoli Ovest della Firenze-Pisa-Livorno in direzione Firenze. Sul posto due ambulanze delle Misericordie di San Miniato e San Miniato Basso. Stanno però causando più problemi al traffico i lavori prima dell'uscita di Santa Croce sull'Arno. Si rilevano infatti 3 km di coda. Già questa mattina era avvenuto un incidente, sempre in zona San Miniato.