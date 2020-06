Figlio con 15enne, la donna è stata condannata a 6 anni e 6 mesi per violenza sessuale

È stata condannata a 6 anni e 6 mesi per violenza sessuale la donna di 31 anni che ebbe un figlio con un ragazzo di 15 anni nell'estate del 2018. A deciderlo è stato il tribunale di Prato. Il ragazzo era studente della donna che gli faceva ripetizioni private di inglese. La relazione sarebbe durata per diverso tempo. È stato condannato anche il marito a 1 anno e 8 mesi per alterazione di stato civile, l'uomo si sarebbe attribuito la paternità del neonato.

I pm aveva chiesto la condanna a 7 anni di reclusione per la donna, e due per il marito. Il giudice ha accolto parzialmente la tesi che la relazione sessuale tra i due fosse iniziata quando il ragazzo aveva 14 anni, circostanza che è stata sempre negata dalla donna.