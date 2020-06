Frode nei carburanti, misure cautelari e sequestri tra Pisa, Prato e Firenze

Operazione della guardia di finanza di Pisa per sgominare una frode nel settore di contrabbando dei carburanti, indagini anche per autoriciclaggio e ricettazione. Oltre 20 misure cautelari sono in corso e sequestri di beni per oltre 10 milioni di euro tra le province di Pisa, Prato, Firenze, Napoli e Caserta. I dettagli della operazione saranno forniti nel corso di una conferenza stampa alla presenza del procuratore capo di Pisa Alessandro Crini.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO