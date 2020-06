Tre km di coda tra le uscite della Fi-Pi-Li di San Miniato e Montopoli in direzione mare per un incidente avvenuto poco dopo le 9 di questa mattina. Sul posto la polizia stradale e un'ambulanza della Pubblica assistenza di Santa Croce per prestare i primi soccorsi. Il traffico ha risentito dell'incidente: molti veicoli oggi sono in viaggio sia per lavoro che per il ponte del 2 giugno.