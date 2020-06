Lassistente torna a Liberi Tutti: due singoli in uscita

Continuano le interviste telefoniche agli artisti e giovedì scorso è tornato a Liberi Tutti il cantautore fiorentino Francesco Ricci, in arte Lassistente. Ci ha raccontato come ha passato la fase uno e del bisogno per tutti di tornare alla normalità, non solo in campo musicale, visto che nella vita Francesco fa anche l’assistente sociale, ma anche dell’importanza del fare comunità in una società dove le persone si sentono spesso sole. Nel futuro prossimo c’è in progetto di far uscire due nuovi singoli e di tornare alla dimensione live che per Lassistente è sicuramente la parte più rappresentativa.