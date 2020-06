Forza Italia piange Luciano Bianchi, coordinatore azzurro di Montelupo

Tutta Forza Italia dell’area metropolitana piange la scomparsa di Luciano Bianchi che dal 2016 rivestiva la carica di coordinatore comunale azzurro a Montelupo Fiorentino.

Luciano Bianchi, 63 anni, era un libero professionista, un Geometra peraltro istituzionalizzato dal proprio collegio professionale di appartenenza, già corrispondente locale del giornale La Nazione e rappresentante politico prima della Democrazia Cristiana e poi di Forza Italia.

Commosso lo ricorda Paolo Giovannini, coordinatore provinciale di Forza Italia Firenze: "Luciano era un amico vero, un collega stimato, un assoluto professionista del territorio che da anni aveva deciso di darci una mano per rilanciare l’azione politica di Forza Italia. Una persona cordiale, appassionata infaticabile, riconosciuto da tutti per la sua bontà d’animo e disponibilità verso gli altri. La notizia della sua scomparsa mi ha lasciato davvero sgomento e desidero inviare un forte abbraccio alla famiglia e a tutti i cari".

Si unisce al cordoglio anche Paolo Gandola, consigliere metropolitano di Forza Italia - Centrodestra per il cambiamento: "Luciano era una persona squisita, sempre disponibile, un riferimento importante per tutto il nostro partito".

"Oggi Forza Italia - commentano insieme Giovannini e Gandola - perde uno dei suoi migliori esponenti, un valido riferimento, con lui abbiamo condiviso un pezzo di strada insieme portando avanti tante battaglie politiche".

Come comunicato dalla famiglia la salma è esposta presso le cappelle della Misericordia di Empoli in via dei Cappuccini, il funerale sarà officiato domani mattina in orario da definire.

Giunge anche il cordoglio del sindaco di Montelupo Fiorentino Paolo Masetti: "Un abbraccio particolare, da parte mia e della Giunta, all’ amico Jacopo Mazzantini, genero di Luciano, pregandolo di estendere il nostro cordoglio a sua moglie, alla sig. ra Carla e a tutta la famiglia. Condoglianze anche al consigliere Daniele Bagnai, che con lui ha condiviso amicizia e vita politica".