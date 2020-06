Montespertoli festeggia Bruno Faggioli, Cavaliere della Repubblica

Il nostro concittadino Bruno Faggioli è stato insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica Italiana, onorificenza che doveva essere conferita domani 2 giugno, Festa della Repubblica, ma che, a causa dell'emergenza sanitaria, non è stato possibile organizzare. 'A Bruno Faggioli, ultimo combattente di Montespertoli in vita, voglio molto bene, in questi anni ci ha aiutato a ricordare e celebrare tante ricorrenze importanti e ascoltare i suoi racconti aiuta a vivere meglio la vita di tutti i giorni' dichiara il Sindaco, Alessio Mugnaini 'Quando ho ricevuto la nota dalla Prefettura di Firenze l'ho subito chiamato e insieme abbiamo pensato a come sarebbe stata bella la giornata di domani, purtroppo dobbiamo festeggiare in modo diverso e grazie alla disponibilità del Prefetto faremo nelle prossime settimane la consegna in forma privata in prefettura e poi una piccola cerimonia a Montespertoli.' aggiunge. Bruno Faggioli, 96 anni, originario di San Casciano è stato combattente della Repubblica Italiana nel secondo conflitto mondiale, dove è stato prigioniero dei tedeschi e poi evaso e braccato fino alla fine della guerra, diventa cittadino di Montespertoli nel 1955. Fa parte dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, Sezione di Montespertoli, da cui dal 2000 è Presidente, è stato tra i primi volontari della rinascente Pubblica Assistenza Croce d'Oro di Montespertoli. Per la Festa della Repubblica di quest'anno non ci sarà la consueta consegna della costituzione ai diciottenni che sono stati inviati dal Sindaco e dalla Presidente del Consiglio Comunale Giulia Pippucci a ritirarla tramite appuntamento privato. L'unico momento pubblico è per domani alle ore 11.00 quando verrà suonato l'Inno d'Italia in filodiffusione in Piazza del Popolo.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa