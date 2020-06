Moschea Pisa, il Tar accoglie il ricorso della Comunità islamica

È durata pochi giorni la decisione di non predisporre la moschea in zona Porta a Lucca a Pisa, provvedimento giunto con la variante urbanistica votata la scorsa settimana in Consiglio comunale. Quest'oggi il Tar della Toscana ha pubblicato la sentenza che annulla la delibera del Consiglio Comunale di Pisa n. 38 del 10 settembre 2019, che negava il permesso a costruire in un'area, quella di via del Brennero, dove adesso è previsto un parcheggio. Terreni che da tempo l'associazione ha acquistato ma che l'amministrazione guidata da Michele Conti, primo sindaco leghista di Pisa, ha voluto mantenere come parcheggio a servizio dell'Arena Garibaldi.

"L'atteggiamento discriminatorio dell'Amministrazione Conti ha perso: il TAR ha accolto il ricorso presentato dalla Comunità islamica a proposito del diniego a poter costruire la Moschea e il centro culturale nell'area individuata in Via del Brennero". Ad annunciarlo è la consigliera PD Alessandra Nardini.

"La Giunta Conti, a trazione leghista, ha fatto del NO alla moschea una battaglia ideologica per corteggiare certe pulsioni anti-islamiche presenti nella società: una operazione culturalmente e politicamente vergognosa, contraria a un diritto costituzionalmente riconosciuto come è quello della libertà di culto. Non a caso anche altre autorità religiose sono scese in campo affinché ai fratelli e alle sorelle musulmani non fosse negato l'esercizio comunitario della propria fede, una battaglia che ha coinvolto anche la società civile e la politica. È una vittoria del diritto, della libertà e del rispetto delle differenze culturali".