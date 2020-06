Contagio Positivo, la web radio tv del Circolo Didattico di Fucecchio

Il Circolo Didattico di Fucecchio, già protagonista a livello nazionale fra le buone pratiche di didattica a distanza nei vari cicli di webinar proprosti alle scuole dal Ministero, tramite Avanguardie Educative ed SOS DAD Etwinning, unitamente a quelli offerti anche da Microsoft Education, chiude l'anno scolastico, contrassegnato dall'emergenza COVID19, con la presentazione di una sezione del proprio sito "Soli-DAD.rieta'" dedicata a come i bambini e le famiglie hanno vissuto ed affrontato il periodo trascorso a casa, un'ipotetica ed immaginaria webradioTV dal titolo "Contagio Positivo".

I temi sviluppati sono stati: le emozioni e come trascorreva il tempo durante il COVID, produzione di giochi, divertimenti, tutorial e passatempi per "scacciare il virus", riflessioni sull'ambiente anch'esso "influenzato" dalla pandemia in atto e la "medicidina" per affrontare con positività, allegria e speranza il difficile periodo grazie alla letteratura del famoso scrittore Gianni Rodari. Docenti, alunni e persino genitori, hanno arricchito le varie sezioni con i loro contibuti: video, foto, disegni, presentazioni, esperimenti, lettere al COVID, orti sinergici, poesie,filastrocche, riflessioni ed un'edizione particolare di un giornale arrichita persino da un TG, un documentario ispirato al celebre Angela, "SupeVirus", ed una radio con filastrocche rodariane. Un particolare ringraziamento ad un genitore che ha creato insieme ai propri figli un vero e proprio cartone animato che spiega ai bambini cos'è il coronavirus: Trecciolo e Pancino .

"Una modalità innovativa e divertente- afferma la Dirigente Colombai- sia per dare seguito alla mission della nostra DAD rivolta alla vicinanza e prossimità verso tutti che ha visto coinvolgere insieme famiglie, bambini e docenti sia per dare la possibilità agli alunni di affrontare temi importanti e diversi dalla tradizionale didattica disciplinare."

Fonte: Ufficio stampa