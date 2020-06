Nasce bambino sull'ambulanza della Pubblica Assistenza di Santa Croce

Si torna a sorridere dopo la pandemia. In un periodo in cui ogni sirena di ambulanza aveva un suono nefasto, ecco che per una volta le luci e i rumori di un mezzo hanno portato felicità. È il caso della Pubblica Assistenza di Santa Croce sull'Arno.

Su un'ambulanza dell'associazione santacrocese è nato un bambino nella giornata di domenica 31 maggio. Figlio di una coppia del Comprensorio del Cuoio, è nato proprio sulla strada per l'ospedale di Empoli, vicino alla Fi-Pi-Li. Grande soddisfazione per i genitori e anche per il personale a bordo che ha saputo gestire il parto.

Il bambino adesso è all'ospedale di Empoli e sta benissimo. Non è la prima nascita su un'ambulanza della Pubblica Assistenza, era già successo in passato ma adesso, dato che si arriva da un momento difficile, la soddisfazione è enorme.