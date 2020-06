Perde carico da camion riempito troppo, multato trentenne

Ha perso materiale edile dall’autocarro creando una situazione di pericolo in piazza Ferrucci a Firenze. È accaduto questa mattina in lungarno Ferrucci all’altezza di via Baldovini. Sul posto è intervenuta una pattuglia dell’Autoreparto dalla Polizia Municipale che, impegnata in piazza Ferrucci per controlli, è stata avvisata della presenza del materiale in strada da alcuni cittadini. Arrivati velocemente, gli agenti hanno trovato il conducente dell’autocarro sul posto.

A causare la perdita del cemento l’apertura del portellone dopo il transito sull’attraversamento pedonale rialzato per l’eccessivo carico. Gli agenti hanno infatti sopposto a verifica il peso del mezzo con le bascule e il materiale trasportato è risultato molto superiore al limite (+74%). Il conducente, un trentenne italiano, è stato quindi multato: per lui una sanzione da 301,70 euro e un taglio di 4 punti sulla patente. La carreggiata è stata liberata dai calcinacci e ripulita.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa