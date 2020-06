Pista forestale abusiva, denunciato l'autore del taglio boschivo

I carabinieri forestali hanno rinvenuto una pista forestale realizzata dopo un taglio boschivo nel territorio di Vicchio, nel Mugello. La pista, lunga 90 metri e larga quasi tre metri, era inserita nell'alveo del reticolo idrografico della regione. Il taglio boschivo era stato autorizzato, ma la pista era stata creata con consistenvi movimenti di terra, alterando lo stato dei luoghi e l'assetto idrogeologico. Il rischio è quello di erosione e crollo delle pendici. I militari della stazione di Borgo San Lorenzo hanno denunciato l’esecutore materiale del taglio, residente nel Mugello e già noto alle forze dell'ordine per analoghe violazioni. Per lui si contesta la realizzazione o la commissione della pista di esbosco senza autorizzazioni e di avere effettuato movimenti terra senza autorizzazione idraulica e senza concessione per l'utilizzo delle aree. Le sanzioni comminati hanno raggiunto 1.680 euro di importo.