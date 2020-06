Resti di tombe lasciati all'aria aperta, denunciato imprenditore

Resti di loculi e tombe nei pressi di un magazzino nel comune di Marradi. Li hanno individuati i carabinieri forestali di Palazzuolo sul Senio. Questi rifiuti speciali erano stati stoccati senza delimitazione dopo le operazioni di esumulazione ed estumulazione incaricata nei confronti di un'impresa edile. I resti venivano dai cimiteri di Marradi e Palazzuolo. Non vi era stato lo smaltimento corretto, così da evitare rischi di infezione. I militari hanno chiesto i documenti che riportavano l’analisi dei rifiuti ed i formulari di identificazione dei rifiuti trasportati, per dimostrare il corretto smaltimento. Per questo l'imprenditore è stato denunciato per gestione illecita di rifiuti urbani cimiteriali da esumazione ed estumulazione.