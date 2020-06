Ruba carburante da un autocarro, arrestato giovane a San Miniato

Nella zona industriale di San Miniato è stato arrestato un 21enne per furto. Il giovane è entrato in una ditta sanminiatese dove ha rubato venti litri di gasolio dal serbatorio di un camion. Ha messo il carburante in due taniche di plastica ed è scappato.

Allertati, i carabinieri di San Miniato sono riusciti a rintracciare il 21enne che è stato messo in manette. Il giovane è stato trattenuto presso gli uffici dell'arma dei carabinieri e questa mattina sarà giudicato con rido direttissimo.