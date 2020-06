Un 21enne è stato arrestato a Pisa dopo circa due mesi di indagini. Il giovane, di origini romene, è stato al centro di due tentativi di furto lo scorso 19 aprile. In due circostanze ha cercato di rubare in due negozi di telefonia a Pisa in Corso Italia. Era assieme a un complice che è fuggito e ha fatto perdere le sue tracce. Il 21enne, però, è stato rintracciato dopo qualche settimana e arrestato. Adesso si trova al Don Bosco.