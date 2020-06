Incidente mortale oggi pomeriggio sulla via Pesciatina a Lunata di Capannori. Nello scontro tra due moto sono morte tre persone. Inutile l'intervento dei sanitari del 118. Sul posto anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per i rilevamenti de caso. Al momento non è chiara la dinamica dell'incidente.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO