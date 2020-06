Sdoganate a Firenze altre 12,5 milioni di mascherine chirurgiche

I funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) della Sezione Operativa Territoriale (SOT) Aeroporto “A. Vespucci” di Firenze, in diverse operazioni concluse nei giorni scorsi hanno sdoganato, con procedura rapida, ingenti quantità di materiale sanitario proveniente dalla Cina e destinato ad aziende sanitarie locali, oltre che alla Regione Toscana per la distribuzione alla popolazione. In particolare:

 12.500 mila mascherine chirurgiche;

 7 mila guanti;

 286 apparecchi di ventilazione;

 9.600 maschere per terapia respiratoria.

L’Agenzia continua a dimostrare incessante impegno nel mettere le proprie competenze e risorse al servizio dell’interesse collettivo, per l’esercizio delle attività essenziali per il Paese durante il periodo emergenziale in atto.

Fonte: Ufficio stampa