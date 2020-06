Semafori 'intelligenti' contro chi passa col rosso, attivazione in due punti a Pistoia

Da lunedì 1° giugno i rilevatori di infrazioni ai semafori saranno attivati anche all'incrocio tra via Macallé e via Nazario Sauro (in direzione Montecatini) e all'incrocio tra le vie dei Pappagalli e viale Matteotti verso piazza San Francesco. Il rilevatore è stato invece rimosso da viale Matteotti dove è stata posizionata una rotatoria. Saranno rilevati i passaggi con semaforo rosso e l’arresto del veicolo oltre la linea bianca.

I rilevatori di infrazioni, attivi 24 ore su 24, incentivano gli autisti a non commettere effrazioni, l’obiettivo finale è, dunque, quello di garantire la sicurezza di pedoni, ciclisti e automobilisti.

Come noto, l'attraversamento con il rosso è tra le infrazioni più gravi previste dal codice della strada la cui conseguenza è una sanzione amministrativa di 167 euro e la decurtazione di 6 punti sulla patente destinati a diventare 12 qualora i conducenti abbiano conseguito la patente di guida da meno di tre anni. Per chi ferma il veicolo oltre la linea di arresto incorre nella sanzione di 42 euro e la penalità di 2 punti sulla patente.

Le altre intersezioni con la presenza di rilevatori di controllo sono in viale Adua - via Gora e Barbatole per chi viene da Capostrada (direzione nord-sud); viale Adua - via Spartitorio direzione sud-nord verso Capostrada; via Provinciale Lucchese - via Nazario Sauro direzione sud-nord per chi proviene da Montecatini e deve entrare in città; via dei Pappagalli - viale Matteotti direzione nord-sud verso piazza San Francesco/corso Gramsci e viale Arcadia - via Fermi in tutte e tre le direttrici.