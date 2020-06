Sequestrate 11 tonnellate rifiuti speciali a Livorno

Un container con 11 tonnellate di rifiuti speciali è stato sequestrato dai funzionari dell'Agenzia Dogane e Monopoli di Livorno, in collaborazione con il Comando dei Carabinieri per la Tutela Ambientale di Grosseto. Il container era pronto a partire per il Senegal. All'interno vi erano balle contenenti ritagli e stracci di lenzuola, e rotoli di tessuto, tutto materiale di scarto considerabile rifiuto speciale. Due persone sono finite nei guai, si tratta dei legali rappresentanti di ditte lombarde, ritenute responsabili delle ipotesi di reato di traffico illecito di rifiuti, falsità ideologica e gestione non autorizzata di rifiuti speciali non pericolosi.