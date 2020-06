Si taglia alla mano per tentare il furto in casa, arrestati a Prato

I carabinieri del Norm di Prato stanotte hanno arrestato in flagranza di reato due ladri d’appartamento di nazionalità marocchina (uno di 35 e l’altro di 34 anni), con l’accusa di aver tentato di rubare all’interno di un’abitazione privata al piano terra di via Degli Organi.

A mettere in allarme i militari era stata una telefonata giunta al numero di pronto intervento del Comando Provinciale di Prato da un residente di quella zona. Il segnalatore aveva raccontato dello strano comportamento di due giovani che si aggiravano per il quartiere e che avevano già tentato di entrare in una proprietà privata.

All'arrivo dei militari, i due erano nascosti nella penombra di un vicino palazzo, uno dei due con una vistosa ferita a una mano.

I controlli porta a porta nel quartiere hanno permesso di ricostruire i movimenti fatti dai due uomini prima del loro rintraccio. Dopo che il primo tentativo di intrusione all’interno di un’altra abitazione era sfumato per l’intervento dei proprietari, i due giovani avevano scelto un altro obiettivo da colpire. Con l'intento di rompere i vetri della finestra, uno dei due si era procurato la profonda ferita. Il sangue era gocciolato a terra, indicando la loro via di fuga.

Sul posto è poi intervenuto anche la Sezione Operativa del Comando Compagnia per l’esecuzione dei relativi prelievi ematici.

I proprietari dell’appartamento preso di mira dai due arrestati stavano dormendo in casa e non si erano neppure accorti del tentativo di intrusione all’interno del loro domicilio.

I due fermati saranno giudicati oggi stesso con rito per direttissima, uno di loro era già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.