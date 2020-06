Addio a Stefano Pappagallo, 'padre' del 118 a Empoli e stimato medico

Una dolorosa notizia giunge oggi, 1 giugno, per i cittadini di San Miniato ed Empoli. È morto il dottor Stefano Pappagallo, da più di un anno in difficili condizioni di salute dopo un malore. Lascia la moglie e le sue tre figlie, oltre a parenti, colleghi e amici che lo hanno stimato e ben voluto per il suo carattere e per la sua affabilità. Avrebbe compiuto 70 anni ad agosto di quest'anno.

Originario di Trinitapoli, in provincia di Foggia, risiedeva a La Scala di San Miniato. La sua carriera accademica oscilla tra Pisa e Firenze, con la prima laurea conseguita nel 1976 e da lì numerose specializzazioni. Ha insegnato nella scuola Infermieri Professionali di Empoli e poi all'Università di Firenze per corsi e master dedicati alla professione medica. Il primo ruolo da dirigente arriva nel 1994. Dal 1996 è responsabile del 118 di Empoli.

Nella sua carriera è arrivato a essere direttore del dipartimento di emergenza e urgenza (a partire dal 1999) dell'allora Asl 11 di Empoli, il 'padre' del servizio di 118 a Empoli, prima che nel 2015 venisse accorpato a Pistoia e lì trasferito. I giornali hanno scritto di lui per numerosi interventi in extremis, quando tutto sembrava irrimediabile e invece la macchina efficiente dell'emergenza-urgenza riusciva a dare l'aiuto che serve, il tutto per tutto che salva davvero le vite.

Stefano Pappagallo si è fatto notare anche per l'impegno politico. Lo scorso anno si candida per il Partito Democratico come candidato consigliere a supporto di Simone Giglioli. Ottiene 164 voti, è destinato a entrare in Consiglio comunale. Ma i motivi di salute rinviano i festeggiamenti anche per l'elezione al ballottaggio di Giglioli (lo stesso neo-sindaco lo ricorderà alla Casa Culturale, dedicandogli la vittoria) e le sue condizioni lo costringeranno a lasciare il posto a Moira Moscillo, prima dei non eletti per la lista Dem.

La scomparsa di Pappagallo ha già suscitato tristezza e dolore sui social network, dove sono apparsi i primi omaggi. "Sei stato una grandissima persona, un grande amico, un grande Medico, la tua Umanità avanti a tutto", si legge in un post Facebook. In un altro invece si riporta: "Ho avuto il privilegio di conoscerti dentro e fuori dall’ospedale. Eri un maestro, un riferimento, un uomo di una simpatia unica. Grazie per quello che hai fatto, negli anni, per me". "ti ricorderò nelle nostre battaglie per la sanità che metteva il pubblico e il Volontariato sullo stesso piano. Ho imparato molto da te", ancora. Non saranno gli ultimi omaggi, tanti ne seguono e ne seguiranno in questo difficile momento a rincuorare la famiglia.