Tenta di vendere merce con griffe false: fermato e denunciato dalla polizia stradale un 55enne

TNon è andata a buon fine l’avventura di un venditore ambulante di 55 anni, residente a Colle Val d’Elsa che, nel fine settimana, è stato fermato dalla Polstrada di Siena, mentre nella sua auto trasportava capi di abbigliamento contraffatti. L’uomo, originario del Marocco, si stava dirigendo nel centro di Montepulciano, ma è incappato in un posto di controllo. Una pattuglia del Distaccamento della Polizia Stradale stava presidiando le strade di accesso in città e ha notato nell’auto dello straniero merce che appariva sospetta.

Gli agenti hanno proceduto al controllo e rinvenendo 27 capi, tra jeans, pantaloni, polo, camicie, magliette, giacche e scarpe, tutti palesemente contraffatti e riportanti i marchi delle più note griffe taroccati. Piazzata sul mercato nero, la merce avrebbe fruttato oltre 500 euro, con grave danno per le ditte titolari dei marchi falsificati. Tutto è stato quindi sequestrato dai poliziotti, che hanno denunciato lo straniero per ricettazione e commercio di prodotti contraffatti. Inoltre, la Polstrada ha segnalato l’accaduto alla Divisione Anticrimine della Questura di Siena, per valutare l’emissione nei suoi confronti del foglio di via obbligatorio e impedirgli, così, di ritornare nella città di Montepulciano.

Fonte: Questura di Siena