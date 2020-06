Tunnel per sanificare abiti e misurare temperatura prima di entrare nel Giro d'Empoli

Tunnel anti-Covid19 in 6 punti di accesso per il Giro d'Empoli, il centro commerciale naturale della città. Ad annunciarlo in un video, assieme alle misure prese per i centri estivi, è il sindaco Brenda Barnini. La giunta ha deliberato l'appoggio economico all'associazione Centro Storico per il noleggio di 6 tunnel che verranno posizionati in altrettanti varchi di accesso della parte vecchia della città. Al loro interno, chi li varcherà potrà sanificare i propri abiti, misurare la temperatura corporea, utilizzare il gel igienizzante. Tutto per garantire le misure necessarie anti-contagio da coronavirus. "È un unicum a livello regionale - afferma Barnini - perché vogliamo che la forza commerciale della nostra città non diminuisca", spiega nel video il primo cittadino.