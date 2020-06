A11, chiuso per lavori allacciamento con la A1

Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per programmati lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, dalle 22:00 di venerdì 5 alle 6:00 di sabato 6 giugno, sarà chiuso l'allacciamento con la A1 Milano-Napoli, verso Roma.

In alternativa, chi proviene da Pisa ed è diretto sulla A1, potrà proseguire in direzione di Firenze, utilizzare la rotatoria di Peretola e rientrare sulla A11, fino alla stazione di Firenze nord sulla A1 Milano-Napoli, per proseguire verso Roma.

Fonte: Autostrade per l'Italia - Ufficio stampa