Cnr Pisa, il direttore dell'area della ricerca Ottavio Zirilli diventa Commendatore

Con decreto del Presidente della Repubblica, l’ing. Ottavio Zirilli direttore responsabile dell’Area della Ricerca del Cnr di Pisa, è stato insignito dell’onorificenza di Commendatore dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana”. Già nel 2014, Zirilli aveva ricevuto l’onorificenza di Ufficiale della Repubblica Italiana. La cerimonia di consegna è avvenuta il 2 Giugno presso il Palazzo del Governo di Pisa in occasione della celebrazione del 74° anniversario della fondazione della Repubblica, alla presenza del Prefetto Giuseppe Castaldo e del Presidente nazionale del Cnr Massimo Inguscio.

Zirilli commenta: “Condivido il titolo onorifico e la soddisfazione del riconoscimento con il Cnr che mi ha visto crescere nelle mie mansioni, incarichi e capacità professionali. Ringrazio dunque le tante colleghe e colleghi che hanno contribuito al raggiungimento di questo prestigioso traguardo".

Zirilli dirige da oltre 10 anni, l’Area della Ricerca del Cnr pisano che accoglie non solo 13 Istituti del Cnr ma anche la sede operativa di Registro.it, la struttura clinica di eccellenza della Fondazione G. Monasterio (compartecipata da Cnr/Regione Toscana), ed ospita altre Istituzioni come la Scuola Superiore Sant’Anna, l’Enea, la Scuola Normale, l’Università di Pisa (Unipi)

Ingegnere esperto in centri di ricerca e innovazione, Zirilli è direttore tecnico dell’Istituto di fisiologia Clinica del Cnr, ha progettato, diretto e collaudato strutture di ricerca e sanitarie su tutto il territorio nazionale (il Cnr ha 330 sedi e 20 Aree della Ricerca), con più ampie funzioni di project manager.

Zirilli è impegnato nel campo della cultura e dell’etica della sicurezza nei luoghi di lavoro, promuovendo seminari di studi e corsi di aggiornamento, ambito nel quale ha ricevuto riconoscimenti anche dall’Inail con cui collabora su progetti da lui ideati come il progetto “BIM La sicurezza aumentata”, con la realtà virtuale. E’ docente e componente del Consiglio Direttivo nel Master II° liv “Esperto in Sicurezza” di Unipi, ed è impegnato nel campo della sostenibilità anche come componente del Consiglio Direttivo dell’Associazione Europea per i laboratori sostenibili, ha progettato e diretto la realizzazione della sopraelevazione del Cnr di Pisa che ospiterà la sede del Registro .it e del Cnr- Iit. Non manca nella formazione di Zirilli l’impegno nel sociale con collaborazioni ad esempio con Telethon, Airc, Tribunale del Malato, Ass. Oncologica Pisana, Caritas, Ass. Famiglie Sma.

Esperto in tematiche di protezione civile, in stretta collaborazione con gli Enti preposti alla sicurezza e organi governativi, in questo periodo di emergenza COVID-19 ha gestito la Fase 1 e la Fase 2 dell’Area della Ricerca di Pisa.

Fonte: Cna Pisa - ufficio stampa