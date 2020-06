A Empoli riparte anche la scuola di musica CAM

La scuola di musica CAM riapre i battenti nella propria sede di Via Paladini a Empoli. Da lunedì 8 Giugno sarà possibile riprendere le attività di insegnamento in presenza, limitatamente alle lezioni individuali di strumento.

Dopo tre mesi di didattica a distanza con video-lezioni finalmente i ragazzi potranno tornare a scuola di musica in tutta sicurezza con i locali sanificati ed adeguatamente attrezzati per la prevenzione del virus.

In questa Estate così particolare, che nessuno di noi si sarebbe mai immaginato di dover vivere, il CAM ha deciso di dare una “opportunità musicale” alla nostra città, rimanendo aperto per il periodo estivo. Sarà una grande occasione anche per chi vorrà per la prima volta avvicinarsi ad uno strumento musicale.

Per informazioni segreteria sempre aperta su appuntamento ai seguenti contatti: mobile: 331.5309112 / 3478857412 / g.difraia@camempoli.it

Fonte: Ufficio stampa