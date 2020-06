Flash mob del Centrodestra, Picchielli e Ruggiero (Lega) raccolgono alimenti per i bisognosi

In occasione del flashmob organizzato dal Centrodestra in tante piazze italiane, i ragazzi della Lega Giovani Firenze hanno raccolto generi alimentari da donare ai bisognosi tramite la Misericordia di Firenze.

Manfredi Ruggiero, coordinatore cittadino Lega Giovani Firenze ed Andrea Picchielli, coordinatore provinciale Lega Giovani Firenze, ci tengono a ringraziare coloro che hanno donato: “Oggi in piazza è scesa anche la generosità delle persone che hanno donato tantissimi generi alimentari per famiglie in difficoltà e noi non possiamo che ringraziare di cuore ognuno di loro. Continueremo a raccogliere beni di questo tipo nelle future iniziative della Lega Giovani perché anche un piccolo gesto può essere significativo.

Ci teniamo a ringraziare inoltre - concludono i due coordinatori - la Misericordia di Firenze che si è resa disponibile ad aiutarci in questa raccolta.”

Fonte: Ufficio stampa