Orgoglio Italiano, manifestazione del Centrodestra nelle piazze toscane

In modo ordinato e rispettando appieno le distanze interpersonali, circa 600 persone si sono ritrovate al Piazzale Michelangelo di Firenze per la manifestazione "Orgoglio italiano" promossa dal Centrodestra. L'iniziativa, obbligatoriamente a numero chiuso considerate le vigenti norme di sicurezza, voleva stigmatizzare chiaramente l'operato di un Governo che, con le sue malaugurate scelte, sta mettendo in seria difficoltà milioni di italiani.

Dopo l'angoscia per il propagarsi del Covid-19, quando, fortunatamente, i numeri ci dicono che probabilmente il peggio, dal punto di vista sanitario, sia passato, ecco che irrompe sempre più distruttiva una crisi economica che rischia di essere parimenti devastante per tante categorie economiche. La manifestazione fiorentina, un classico flash-mob, ha visto i partecipanti innalzare cartelli con slogan che ricordavano le tante malefatte governative, mentre dei giovani facevano ondeggiare un enorme tricolore. L'iniziativa si è quindi conclusa con l'emozionante intonazione dell'inno di Mameli da parte di tutti i partecipanti.

Al significativo appuntamento fiorentino erano presenti, tra gli altri, Daniele Belotti, Commissario regionale della Lega, Stefano Mugnai, Coordinatore regionale di Forza Italia e Francesco Torselli, Coordinatore regionale di Fratelli d'Italia. Nella splendida piazza del capoluogo toscano, anche l'eurodeputata Susanna Ceccardi, l'Onorevole Donatella Legnaioli, l'Onorevole Guglielmo Picchi, il Senatore Manuel Vescovi, tutti esponenti della Lega, l'Onorevole Erica Mazzetti di Forza Italia ed il Senatore Achille Totaro di Fratelli d'Italia, unitamente ai Consiglieri regionali leghisti Jacopo Alberti e Luciana Bartolini, assieme a Paolo Marcheschi, Consigliere regionale di Fratelli d'Italia, oltre, ovviamente, a moltissimi militanti. In contemporanea, eventi similari si sono pure svolti ad Arezzo, Follonica e Viareggio.

Coordinamento del Centrodestra