Si blocca ascensore in una Rsa, intervengono i vigili del fuoco

I vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti ieri sera (lunedì 1 giugno) intorno alle ore 22.30 a Signa, in via Santa Barbara, per soccorrere due persone. Un ascensore all'interno di una RSA è uscito dalla propria sede rimanendo bloccato con all'interno due persone, di cui una disabile sulla sedia a rotelle. La squadra si è calata all'interno del pozzo dell'ascensore utilizzando le tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale), riuscendo così a liberare le due persone che sono uscite incolumi. L'intervento si è concluso intorno alle ore 00.45.