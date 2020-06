Spaccia eroina a Pisa, in manette 49enne

Un 49enne è finito in manette a Pisa nel pomeriggio di ieri, lunedì 1 giugno, per spaccio di stupefacenti. I carabinieri hanno sorpreso l’uomo mentre stava cedendo una dose di meno di mezzo grammo di eroina a un soggetto del posto. La successiva perquisizione ha consentito di trovare altre dosi del medesimo stupefacente del peso di 1 grammo e la somma di 30 euro. Arrestato, è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa di essere giudicato, domattina, con rito direttissimo.