Tirrenia, torna il mercato: Confcommercio soddisfatta

Gli operatori ambulanti esprimono soddisfazione per lo svolgimento del mercato odierno di Tirrenia, in occasione della festa della Repubblica. A parlare è Franco Palermo, presidente della Fiva ConfcommercioPisa: “Dopo mesi di buio, finalmente una bella giornata. Tutto si è svolto nella massima sicurezza e responsabilità da parte di tutti” - ammette il presidente Fiva. “Le persone sono venute in buon numero e hanno molto gradito la disposizione e l'offerta commerciale del nostro mercato. Non posso che ringraziare tutti, gli operatori per primi per la grande disponibilità. Allo stesso tempo il mio ringraziamento va all'amministrazione comunale, dal sindaco, all'assessore al commercio, agli stessi funzionari e alla polizia municipale per la grande e fattiva collaborazione e disponibilità dimostrata per il successo di questo mercato”. I prossimi appuntamenti con i mercati a Pisa sono mercoledì e sabato in via Paparelli, domenica a Marina di Pisa, martedì di nuovo Tirrenia.

Fonte: Confcommercio Pisa - Ufficio stampa